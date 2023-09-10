شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب حفل غنائى أمس السبت بأبو ظبي وشهد الحفل حضورا جماهيرا وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ، وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغانيه مثل لو اتساب، برج الحوت، وياه، انت الحظ، راجع، ميدلي العالم الله ونور العين وليلي نهاري، وميدلي قديم، شكرا من هنا لبكره، تملي معاك، واختتم الحفل بهتتدلع.

وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان والله ابدا وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي ، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير أبن زيدون

كما طرح مؤخرا عدد من الأغاني الجديدة، منها أغنية "يا ليل" التي جمعته بابنه عبد الله، وهي من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، ويقدم خلالها عمرو دياب تجربة فنية فريدة في عالم الموسيقى، كما تجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.