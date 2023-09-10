الفنان أحمد سعد يُشارك مقطع فيديو له من حفله الأخير مع طفل من ذوي الهمم

القاهرة - الخليج 365
شارك الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو له من حفله الأخير مع طفل من ذوي الهمم.
وعلق أحمد سعد، على الفيديو قائلا: «ضحكتك عندي أحسن من كل النجاح اللي شفته في حياتي».
وأعرب الفنان أحمد سعد منذ أيام عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته، بنجاح حفله في إحدى الجامعات الخاصة بمشاركة روبي بنشر صور من الحفل وعلق عليها قائلا: «إمبارح كانت حفلة عظيمة في جامعة بدر، حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكراً لكل الشباب اللذيذة الفرفوشة».
كان أحمد سعد قد روج لحفله مع روبي، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، البوستر الرسمي للحفلة وعلق عليه قائلا: «يا حبيبي.. خلصت معاك ألاعيبي، بكرة الخميس الساعة ٧ إن شاء الله، هنرقص ونغني ونتبسط جدا مع بعض».
أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد.
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