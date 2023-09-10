أحمد العوضي يعلن مسابقة للجمهور بجوائز 100 ألف جنيه

القاهرة - الخليج 365
أعلن الفنان أحمد العوضي، مسابقة ينتج عنها 4 فائزين وتقدر جوائزها بـ100 ألف جنيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
أحمد العوضي يعلن تفاصيل المسابقة
وكتب أحمد العوضي: «جايه معايا النهارده أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم هسأل سؤال هختار أربعه إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود 25 ألف».
وكشف أحمد العوضي تفاصيل المسابقة، قائلا: «أشهر 3 كلمات للخديوي، وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهختار 4 عشوائي على العهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان».
أحمد العوضي بطل فيلم الإسكندراني
وكان الفنان أحمد العوضي، تعاقد على تقديم بطولة فيلم «الإسكندراني» الذي يتولى إخراجه المخرج خالد يوسف، وبالفعل جمعته جلسه عمل معه.
فيلم «الإسكندراني» مأخوذ عن قصة أسامة أنور عكاشة، ويقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، مأخوذ عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد اختيار باقي أبطاله.
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