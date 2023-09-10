حنان مطاوع تُشارك متابعيها احتفالها بعيد ميلاد ابنتها

شاركت الفنانة المصرية حنان مطاوع مع متابعي حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، احتفالها بعيد ميلاد ابنتها أماليا الرابع.

شاركت مطاوع صورة من حفل عيد الميلاد، والتي ظهرت خلالها وهي تحمل طفلتها، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "من أربع سنين كل شيء أصبح له معنى أجمل وأعمق وأعظم وكأني بتولد من جديد، من أعظم نعم ربي عليا ألف حمد وشكر لله". واختتمت مطاوع تعليقها بالدعاء لابنتها قائلة: "ربنا يحفظك يا بنتي وأشوفك أسعد الناس، ربنا يرزق كل مشتاق ويحفظ كل الأبناء، أماليا 4 سنين".

سهير المرشدي في حديث خاص عن ابنتها حنان مطاوع

يُذكر أنه في أبريل الماضي، كانت الفنانة سهير المرشدي قد فاجأت الجمهور بحديث خاص عن ابنتها حنان مطاوع، مُعربةً عن سعادتها الكبيرة بدورها في مسلسل سره الباتع. أوضحت المرشدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي عبر شاشة قناة DMC، أن حنان حققت نجاحًا فنيًا كبيرًا، لأنها عاشت حياتها الفنية بصدق، على الرغم من بدايتها في مجال الفن بأدوار صغيرة، لكن هذا الأمر قد ساهم في صقل موهبتها وإكسابها خبرة كبيرة، وفقاً لتصريحاتها.

نوّهت المرشدي خلال اللقاء أيضًا إلى أن الكثيرين يرون بضرورة أن تقدم حنان مطاوع بطولة مطلقة، لافتةً إلى أن الجمهور ارتبط بها بشكل كبير. كان آخر أعمال حنان مطاوع مشاركتها في دراما رمضان 2023 بمسلسلي "سره الباتع" و "وعود سخية". يُذكر أيضًا أن حنان مطاوع متزوجة من المخرج المسرحي أمير اليماني منذ سبتمبر 2016

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