شمس الكويتية تكشف عن رأيها في الإعلاميتين ياسمين عز ورضوى الشربيني

كشفت الفنانة الكويتية شمس، خلال لقائها مع برنامج Gossips، عن رأيها في الإعلاميتين المصريتين ياسمين عز ورضوى الشربيني. قالت شمس: "ياسمين عز هي ورضوى الشربيني جلطة".

نصيحة شمس الكويتية لياسمين عز ورضوى الشربيني

خلال تصريحاتها، أضافت شمس قائلة: "حابه أوجه نصيحة لياسمين عز.. أنتي شاطرة في الماركيتنج وعملتي ضجة ووصلتي وخلاص..غيري أسلوبك.. ورأيي إن رضوى الشربيني كمان شاطرة في الماركيتنج إنها طلعت قالت أنا ضد الرجالة لكن خلاص".

يُذكر أن شمس الكويتية كانت قد أوضحت سابقًا أسباب إثارتها للجدل بشكل مستمر، فقالت خلال تصريحات صحافية إنها لا تسعى إلى إثارة الجدل بل هي تعبر عن آرائها الشخصية. وأوضحت قائلة: "أين تلك الآراء الجريئة التي يتحدثون عنها؟ اعتبر آرائي طبيعية جدًا وعادية، وليست مثيرة للجدل بأي حال من الأحوال. أنا أستغرب عندما أقرأ تعليقات تصفني بأنني مثيرة للجدل. فأين هو هذا الجدل الذي يتحدثون عنه؟"

وأكملت شمس تصريحاتها قائلة: "أنا لا أسعى لإثارة الجدل، بل أعبر فقط عن آرائي الشخصية. ولا أهتم بما يُقال عني. المشكلة في أن الجمهور تعود على المنافقين والمزيفين. أنا تأثرت بالمجتمعات الغربية وأصبحت أرى آرائي طبيعية".

ونفت شمس الكويتية شعورها بالندم تجاه أي تصريح سابق لها قائلة: "لا أندم؛ لأنني أعبر عن رأيي وأشعر بالراحة مع نفسي ومتصالحة معها، ولست منافقة وأحب أن أكون على طبيعتي، ومن لا يحبني ليس ملزمًا بسماعي أو رؤيتي؛ لأن رأيه لن يؤثر عليّ وليس مهمًا على الإطلاق".

كانت الفنانة شمس قد طرحت سابقًا على قناتها الخاصة والرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية بعنوان "عايزة بحر"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد عز.

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