الفنانة رانيا يوسف ترد على تصريحات طليقها المنتج محمد مختار

ردت الفنانة رانيا يوسف على تصريحات طليقها المنتج محمد مختار حول سبب عدم تفضيله إنتاج أفلام أو مسلسلات لها على عكس ما فعله مع زوجته السابقة نادية الجندي

رانيا يوسف تهاجم طليقها محمد مختار

وأوضحت رانيا يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لها أن ما قاله يعد تعبيراً عن رأيه، مؤكدة أنها لم تشعر بالضيق من تصريحاته لكنها نادمة على الزواج منه.

وقالت رانيا يوسف:" ما قاله يعبر عن رأيه، مزعلتش من تصريحاته، بس زعلت أني تزوجته من الأساس وندمت على ذلك، ولكن الحسنة الوحيدة هي بناتي “ياسمين ونانسي”.

وأكدت الفنانة المصرية أنها أصبحت من نجمات الصف الأول بعد حصولها على الطلاق منه، قائلة: "والحمد لله بعد ما اتطلقت منه بقيت نمبر وان ومن نجمات الصف الأول".

وأشارت إلى أنها لا ترغب في تكرار تجربة الزواج من جديد، خاصة مع فشل الكثير من الزيجات حولها وعدم وجود ما يشجعها على اتخاذ هذه الخطوة مرة أخرى.

وتابعت قائلة: "مستحيل أدخل قفص الزوجية مرة تانية، متعقدتش من الجواز لكن أنا حرة طليقة وعندي صحابي وأهلي وبناتي مستكفية بيهم، وهي الجوازات اللي حوالينا ناجحة أوي؟ ده أنا كل اللي أعرفهم متطلقين، فحاجة متشجعش على الجواز".

محمد مختار يكشف سبب عدم إنتاجه لرانيا يوسف

وتأتي تصريحات رانيا يوسف بعد أن تحدث المنتج محمد مختار في وقت سابق عن سبب إنتاجه للفنانة نادية الجندي وعدم فعل نفس الأمر مع رانيا يوسف.

وقال محمد مختار: فضلت الإنتاج لنادية الجندي عن رانيا يوسف لأنها الحصان الرابح.. وكسرنا الدنيا 22 سنة، ساندتني في أول فيلم وساعدت في وجود الفيشاوي وأسماء كبيرة جدًا، نادية كان ورايا.. اتصرفت بفكر جديد".

وتابع قائلا:" لو كنت سبت نادية الجندي ورحت أدي زقة لرانيا يوسف أبقى ظلمتها.. نادية الجندي غول جماهيريا".

ومن ناحية أخرى أعلنت رانيا يوسف عن انتهاء تصويرها جميع مشاهدها في فيلم التاروت الذي تشارك بطولته مع عدد كبير من النجوم من بينهم سمية الخشاب ومي سليم ومنذر رياحنة وعبدالعزيز مخيون وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

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