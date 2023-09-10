شيرين عبد الوهاب تتهم مدير أعمالها بالاستيلاء على أموالها

القاهرة - الخليج 365
كشف حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن اتهام الآخيرة مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها.
وقال لطفي خلال تصريحات تليفزيونية: "خلاصة الموضوع أن شيرين كان لديها مدير أعمال في فترة ما، وبحكم صلاحياته تعاقد على استغلال مصنفاتها مع شركة هو شريك بها".
وأضاف: "بجانب أنه استغل عائدات أغانيها، ووضعها بورطة مع شركة (روتانا)، والتي اتهمت شيرين بتسريب أغاني على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح: "قدمنا بلاغ للنائب العام وهو الآن قيد التحقيق، وقدمنا كل الأدلة المطلوبة".
وتابع: "الفنانين غير ملزمين بالإلمام بأمور التكنولوجيا، إدارة الحفلات، التعاقدات والتفاوضات، فالعادة هي وجود مدير أعمال يتحكم بمثل تلك الأمور".
وأكمل: "للاسف وفي ظاهرة ليست جديدة، هناك بعض وكلاء الأعمال يخونون الثقة الموضوعة بهم، ويستغل صلاحياتهم بطريقة سيئة".
قائلاً: "شيرين لم تحصل على أموال من مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات العشر الآخيرة، وحصل مدير أعمالها على كل تلك العائدات".
واستكمل: "ما يحدث من وكلاء الأعمال هو أيضًا أحد أنواع التهرب الضريبي، فتلك الأموال يحصل عليها بشركة وهمية خارج مصر".
وأتم: "هذا الرجل كانت لديه الجرأة في إنكار التهم، وإن شاء الله سنلتقي بمكتب النائب العام".
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