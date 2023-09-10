شيرين عبد الوهاب تتهم مدير أعمالها بالاستيلاء على أموالها

كشف حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن اتهام الآخيرة مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها.

وقال لطفي خلال تصريحات تليفزيونية: "خلاصة الموضوع أن شيرين كان لديها مدير أعمال في فترة ما، وبحكم صلاحياته تعاقد على استغلال مصنفاتها مع شركة هو شريك بها".

وأضاف: "بجانب أنه استغل عائدات أغانيها، ووضعها بورطة مع شركة (روتانا)، والتي اتهمت شيرين بتسريب أغاني على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح: "قدمنا بلاغ للنائب العام وهو الآن قيد التحقيق، وقدمنا كل الأدلة المطلوبة".

وتابع: "الفنانين غير ملزمين بالإلمام بأمور التكنولوجيا، إدارة الحفلات، التعاقدات والتفاوضات، فالعادة هي وجود مدير أعمال يتحكم بمثل تلك الأمور".

وأكمل: "للاسف وفي ظاهرة ليست جديدة، هناك بعض وكلاء الأعمال يخونون الثقة الموضوعة بهم، ويستغل صلاحياتهم بطريقة سيئة".

قائلاً: "شيرين لم تحصل على أموال من مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات العشر الآخيرة، وحصل مدير أعمالها على كل تلك العائدات".

واستكمل: "ما يحدث من وكلاء الأعمال هو أيضًا أحد أنواع التهرب الضريبي، فتلك الأموال يحصل عليها بشركة وهمية خارج مصر".

وأتم: "هذا الرجل كانت لديه الجرأة في إنكار التهم، وإن شاء الله سنلتقي بمكتب النائب العام".

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