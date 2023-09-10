نيللي كريم تردّ على جمال العدل حول عدم العمل معها رمضان القادم

خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090 ردت الفنانة نيللي كريم، على التصريحات التي أدلى بها المنتج جمال العدل مؤخراً، وتحدث فيها عن توقف التعاون بينهما في المسلسلات الرمضانية.

وقالت نيللي: "أنا دايماً بدور على العمل الكويس والإسكريبت الكويس والحاجة المختلفة".

وأضافت: "أنا مش ماضية عقود احتكار مع أي حد، وبشتغل مع ناس كتير وأي حد بيشتغل معايا، لكن أهم حاجة هعمل إيه وهقدم إيه مختلف".

وكان المنتج جمال العدل كشف خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي حقيقة خلافه مع نيللي كريم بسبب تفاصيل خاصة بفيلم "ع الزيرو" قائلا: "نيللي كريم لم تصرح بشيء يقول إنها زعلانة منا، معلوماتي إنها غابت عن العروض الخاصة لفيلم (ع الزيرو) بسبب السفر.. أما علاقتي بيها كويسة جدا لكن مفيش تواصل حاليا يمكن بسبب السفر".

وأضاف: "أنا متفق مع نيللي من قبل رمضان وقبل عرض مسلسل (عملة نادرة) إننا مش هنشتغل مسلسلات رمضان تاني مع بعض".

يذكر أن نيللي كريم يعرض لها حاليًا في السينما فيلم "ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان، والطفل منذر مهران، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

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