سهير رمزي تكشف سبب عدم تحقيق مسلسلها "أم البنات" النجاح المطلوب

أوضحت الفنانة سهير رمزي، سبب عدم تحقيق مسلسلها "أم البنات"، الذي عرض في رمضان الماضي، النجاح المطلوب.

وقالت سهير: "مسلسل أم البنات كان حلو واتشاف، ولكن يمكن الجهة الإنتاجية موزعتهوش صح في بعض الأماكن، ولكن العمل حقق نسب مشاهدات كبيرة، وفي النهاية الورق اللي بيحكمنا".

أما عن رأيها في فكرة تقديم الشباب، حيث إنها قدمت مجموعة من الشباب خلال المسلسل، فعلقت قائلة: "معنديش مشكلة أقدم شباب، الشباب حاجة جميلة وروح جميلة".

يذكر أن سهير رمزي، عادت إلى الدراما بعد غياب أكثر من خمس سنوات بعد تقديمها مسلسل "قصر العشاق" عام 2017، بمسلسل "القاتل الذي أحبني" والذي عرض في عام 2022، كما شاركت في الماراثون الرمضاني 2023، من خلال مسلسل "ليل أم البنات"، وضم مجموعة من شباب الفنانين، منهم: منة عرفة، ديانا هشام، سيلين عبد العزيز، سارة سلامة، هاجر الشرنوبي، بالإضافة إلى ناصر سيف، ومحمد مهران، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.

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