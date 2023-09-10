محمد إمام يعيش حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الحالية

يعيش الفنان محمد إمام، حالة من النشاط المكثف خلال الفترة الحالية، إذ انتهى من تصوير فيلم سينمائي، ويُحضر لعدة مشروعات فنية جديدة، من المرتقب طرحها بدور العرض السينمائي في 2024.

ويترقب محمد إمام موعد طرح فيلم «أبو نسب» بدور العرض السينمائي، المقرر له شهر ديسمبر المقبل مع نهاية عام 2023، وانتهى من تصويره مؤخرًا ويجمعه مع شقيقه المخرج رامي إمام، والفنانة ياسمين صبري، التي تعاون معها قبل ذلك في عدة أفلام أبرزها «جحيم في الهند، وليلة هنا وسرور».

تصوير فيلم شمس الزناتي في أكتوبر

ويستعد محمد إمام لانطلاق تصوير فيلم شمس الزناتي منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع الفنانة أمينة خليل، ومن إخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد الدباح، وكان الزعيم عادل إمام قد قدم النسخة الأولى من «شمس الزناتي» عام 1991 مع المخرج سمير سيف، والمؤلف مجدي هداية عام 1991.

فيلم اللعب مع العيال يجمع محمد إمام وشريف عرفة

كما يتعاون محمد إمام للمرة الأولى مع المخرج شريف عرفة، في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «اللعب مع العيال»، وكان «عرفة» قد تعاون لأول مرة مع عادل إمام في فيلم «اللعب مع الكبار» قبل نحو 32 عامًا.

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