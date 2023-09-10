آسر ياسين يُقرر خوض تجربة المسلسلات القصيرة للمرة الأولى

الفنان آسر ياسين قرر خوض تجربة المسلسلات القصيرة للمرة الأولى حيث انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل "من قتل نادية"؛ والذي من المقرر طرحه في كانون الثاني (يناير) المقبل على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في ثماني حلقات.

ويشارك في العمل عدد من النجوم منهم شيرين رضا، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد علاء، محمد ثروت، ركين سعد.

يذكر أن آسر ياسين يعيش فترة نشاط فني حيث ينتظر عرض فيلمين له وهما "شماريخ"، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

والفيلم الثاني "السرب" وهو من بطولة الفنان أحمد السقا ويشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربي"، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد داوود ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى وغيرهم.

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