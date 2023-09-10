القاهرة - الخليج 365
الفنان آسر ياسين قرر خوض تجربة المسلسلات القصيرة للمرة الأولى حيث انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل "من قتل نادية"؛ والذي من المقرر طرحه في كانون الثاني (يناير) المقبل على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في ثماني حلقات.
ويشارك في العمل عدد من النجوم منهم شيرين رضا، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد علاء، محمد ثروت، ركين سعد.
يذكر أن آسر ياسين يعيش فترة نشاط فني حيث ينتظر عرض فيلمين له وهما "شماريخ"، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.
والفيلم الثاني "السرب" وهو من بطولة الفنان أحمد السقا ويشارك فيه عدد كبير من النجوم.
وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربي"، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد داوود ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى وغيرهم.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين يُقرر خوض تجربة المسلسلات القصيرة للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.