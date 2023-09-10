شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم لـ زوجها: عمرى ما هنسى وقفتك جنبى فى أصعب أيام حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة دنيا سمير غانم، زوجها الإعلامى رامى رضوان بمناسبة عيد ميلاده، متمنيه له المزيد من النجاح و السعادة وأنها لن تنسى وقفته معاها في أصعب أيام حياتها.

ونشرت صور من الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:"كل سنة وأنت طيب يا حبيبي و ربنا يوفقك دايما و يكافئك علي قد تعبك و مجهودك و حبك لشغلك و أهلك و احترامك لكل الناس و احساسك انك دائما عايز كل حاجة تبقي أحسن، و عمري ما هنسي قد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي ربنا يخليك لينا".





وتستعد النجمة دنيا سمير غانم للعودة بعروض مسرحيتها الشهيرة "انستونا" مع المخرج خالد جلال، وذلك لعرضها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً بها في عروضها الأولى قبل أن تتوقف من أجل مشاريعها الأخرى.

وذلك بعدما حققت دنيا سمير غانم أيضاً في دراما رمضان الماضى نجاحاً كبيراً من خلال بطولتها لمسلسل "جت سليمة" وتعد مسرحية انستونا هى التجربة المسرحية الأولى للفنانة دنيا سمير غانم، والتى تعاونت فيها مع المخرج خالد جلال، ومن تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب.

وتضمن العرض الأول من المسرحية 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، وكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.