دعوى قضائية جديدة من عمرو أديب ضد محمد رمضان

القاهرة- الخليج 365
في دعوى جديدة أقامها طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان يطالبه فيها بتعويض مقداره ثلاثة ملايين جنيه بعد حصوله على حكم نهائي ضده بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف عمرو أديب، حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، جلسة 28 أيلول (سبتمبر) الجاري، لنظر أولى جلسات القضية.
وقال محامي عمرو أديب، إن التعويض جاء عما أصاب موكله من ضرر بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة قضتها المحكمة في وقت سابق، بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.
وكان عمرو أديب قد أعلن في حلقة سابقة من برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على قناة mbc مصر، أنه في حال صدر له تعويض فإنه سيتبرع بها إلى مستشفى الأطفال أبو الريش، لأنه لا يريد من محمد رمضان أي فلوس على حد وصفه.
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