شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستعد للعودة بعروض مسرحية "آنستونا" مع المخرج خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم للعودة بعروض مسرحيتها الشهيرة "انستونا" مع المخرج خالد جلال، وذلك لعرضها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً بها في عروضها الأولى قبل أن تتوقف من أجل مشاريعها الأخرى.

وذلك بعدما حققت دنيا سمير غانم أيضاً في دراما رمضان الماضى نجاحاً كبيراً من خلال بطولتها لمسلسل "جت سليمة".

وتعد مسرحية انستونا هى التجربو المسرحية الأولى للفنانة دنيا سمير غانم، والتى تعاونت فيها مع المخرج خالد جلال، ومن تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب.

وتضمن العرض الأول من المسرحية 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، وكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.