شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرانى" يجمع زينة وخالد يوسف للمرة الثانية في السينما بعد "كارما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى النجمة زينة المخرج خالد يوسف للمرة الثانية في السينما خلال فيلم "الاسكندرانى" أحد سيناريوهات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة التي لم تخرج إلى النور، حيث اختار خالد يوسف زينة لبطولة الفيلم بمشاركة أحمد العوضى، وذلك بعدما تعاونا سوياً في فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

فيلم "الاسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

وكان آخر أعمال زينة في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019 وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.