شكرا لقرائتكم خبر عن درست القانون فى أمريكا.. محمود حجازى يستعد لحفل زفافه على فتاة مصرية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان محمود حجازى بخطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني لم يذكر اسمها حتى الأن، تعيش في أمريكا وتدرس القانون بحسب تصريحاته لـ ”الخليج 365”، حيث أن حجازى حاليا يتواجد في أمريكا للانتهاء من تفاصيل الخطوبة والاستقرار على تفاصيل حفل الزفاف سواء يقام في مصر أو أمريكا .

وكان قد أعلن الفنان محمود حجازى، ارتباطه ودخوله قصة حب جديدة، ونشر صورة و هو يمسك يد فتاة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: بحبك، ولم يظهر شكل الفتاة، وهنأته 4 نجمات على ارتباطه وكتبت كل من ميرنا نور الدين وكارولين عزمى وولاء الشريف ورندا البحيرى:" مبروك يا حجازى".

ويشارك محمود حجازى في بطولة فيلم "فى عز الظهر" والذى يخوض به مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وتدور احداث الفيلم في اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.