شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 2 مليون جنيه آخر ليلة عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية إيرادات بلغت 2 مليون جنيه أخر ليلة عرض، حيث يعرض ما يقرب من 8 أفلام ومنها أفلام تستكمل الموسم السينمائى، فيعرض في السينمات أفلام "العميل صفر"، وش في وش، أولاد حريم كريم، تاج، بيت الروبى، مرؤعى البريمو، ع الزيرو، مستر اكس، البعبع، وشمس .ولاد

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.