شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يشترى غرفة نوم الفنانة سامية جمال من مزاد أنتيكات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسام داغر عن شرائه غرفة نوم الفنانة الراحلة سامية جمال، حيث نشر صور غرفة النوم على حسابه بموقع فيس بوك وعلق:" انا اشتريت غرفة نوم سامية جمال من مزاد انتيكات ".



حسام داغر يشترى غرفة نوم سامية جمال

ورحلت الفنانة سامية جمال عن عالمنا يوم 1 ديسمبر عام 1994 عن عمر يناهز 70 عاماً، بعدما أصيبت بأنيميا شديدة، تسببت في تعرضها لهبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين بالدم، ونصحها الأطباء بالابتعاد عن النظام الغذائي القاسي الذي تتبعه، ولكنها رفضت إلى أن أصيبت بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، تسببت في إصابة جزء كبيرة منها بالغرغرينا، فخضعت لعملية جراحية لاستئصال الأمعاء، ولم تتحسن حالتها وبدأت تفقد الوعي تدريجيًا حتى توفيت.

وتلقى حسام داعر تكريمه من إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية خلال دورته الرابعة يوم الجمعة الماضى، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان في مكتبة الإسكندرية، بال عرض أجزاء من أدوارهم للحضور.

وعبر الفنان حسام داغر عن سعادته بالتكريم في مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، وذلك ضمن المكرمين في الدورة الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

وقال داغ خلال كلمته على هامش تكريمه في حفل الافتتاح اليوم، أن سعادته زادت أكثر أن مهرجان داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط التي يحبها من قلبه وكون فيها ذكرياته الجميلة قائلا : «اسكندرية تمثل لي حاله خاصة جدا بالأخص عندما قررت الدراسة بالسلك الجامعي لطلاب وطالبات بكلية الإعلام بمادة المسرح و الدرامة» لافتا عندما يأتي التكريم من أهل المسرح يكون له أحساس جميل.

يذكر أن آخر أعمال حسام داغر، مسلسل حضرة العمرة، وعُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، والعمل بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.