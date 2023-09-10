رضوى الشربيني تعتذر لحسن شاكوش بسبب طليقته

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني اعتذاراً إلى مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تعليق زوجته السابقة ريم طارق على انتهاء الخلاف والأزمة بينهما والحصول على كافة حقوقها بعد الطلاق.

رضوى الشربيني تعتذر لحسن شاكوش

وعلقت رضوى الشربيني خلال حلقة برنامجها هي وبس عبر قناة CBC، موضحة أن هذه القضية شغلت اهتمام الكثيرين وتعاطف الجمهور مع ريم طارق وشددوا على ضرورة إعطائها حقوقها بعد الطلاق.

ولففت رضوى الشربيني إلى أنها تراجعت عن تعاطفها معها بعد أن نشرت فيديو تعتذر فيه لطليقها حسن شاكوش، والتصريح بأنه شخص محترم وأن ما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم بسبب تدخل عدة أطراف بينهما.

وأشارت إلى أن ريم طارق صرحت منذ فترة أنها لن تفصح عن سبب خلافها مع حسن شاكوش لأنه لا يصح إنسانيا ودينيا وأخلاقيا، وروت واقعة بينه وبين ممثلة مشهورة فى نهار شهر رمضان وكان بينهما علاقة.

واعتذرت الإعلامية المصرية لحسن شاكوش قائلة: :أنا آسفة يا حسن شاكوش ..أنا رضوى الشربيني بعتذرلك على الهواء"، مشيرة إلى أن القضية حازت تعاطف مع ريم بسبب طلاقها وطردها خارج المنزل والتي كان رجاؤها أن تنتهي علاقتهما بمنتهى الشياكة والاحترام

ووجهت رضوى الشربيني نصيحة إلى السيدات بضرورة الحفاظ على أسرار بيوتهن وعدم الإفصاح عن أسرارهن دون تفسير الأمر، منتقدة حديث ريم طارق واتهامها لفنانة مشهورة بخيانتها مع زوجها دون توضيح أية تفاصيل مما أثار حالة من الجدل حول تلك الفنانة والتشهير بها.

ريم طارق تعلن انتهاء أزمتها مع حسن شاكوش

وكانت طليقة حسن شاكوش أعلنت انتهاء أزمتها معه قائلة: "الحمد لله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمد لله إني طلعت شخص كويس، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم".

وتابعت: "وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع، سواء من أهله أو من أهلي أو مامته، فحقهم على رأسي وكل شيء قسمة ونصيب".

وجاء ذلك بعد أزمة استمرت أشهر بين الثنائي تبادلا خلالها الاتهامات بعد أن أعلنت ريم طارق طردها من منزلها متهمة حسن شاكوش بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية

قد يهمك أيضا:

شمس الكويتية تكشف عن رأيها في الإعلاميتين ياسمين عز ورضوى الشربيني

رضوى الشربيني تعلق على طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني