عمر خيرت يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات والذكاء الاصطناعي

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث، كشف الموسيقار عمر خيرت، عن شعوره بعد نجاح حفلاته، والسبب وراء انسحابه من حفل التجمع، بالإضافة إلى أسباب عدم موافقته على التلحين للمطربين، كاشفاً عن رأيه في أغاني المهرجانات، وظاهرة الغناء بالذكاء الاصطناعي التي انتشرت مؤخراً، واصفاً إياها بأنها بلادة من الموسيقيين.

وقال خيرت: "نجاح حفلاتي وآخرها في القلعة بفضل الله ثم مصر"، متابعًا: "ألغيت حفلة لي بالتجمع بسبب حالة الهرج والفوضى التي تعرضت لها لأول مرة ولذلك وعدت الجمهور الذي قطع التذاكر بتعويضه بحفل آخر ولكني لا أستطيع العمل في جو من عدم التنظيم".

وعن رأيه في أغاني المهرجانات، علق قائلاً: "لا يصح غير الصحيح ولازم يبقى في تجارب زي المهرجانات ولكن اللي هيفضل هو الشيء الذي يحمل قيمة".

وعن ظاهرة تقنية الذكاء الاصطناعي في الغناء، أكد عمر خيرت: "استحالة الماكينة هتبقى أحسن من الإنسان، حاجات مش إنسانية وفن الموسيقى شيء وجداني وحس مالهوش في الماكينة، الماكينة تفقد الحس والمشاعر وبعتبر اللي بيروحوا ناحية الذكاء الاصطناعي دي بلادة، الفن الموسيقى شيء عالي وراقي وإنساني جدًّا ما ينفعش نعمل بالماكينات".

وعن عدم تلحينه أغنيات لمطربين قال عمر خيرت: "منذ البداية وأنا أسلك خط الموسيقى بعيدًا عن التلحين للمطربين".

يذكر أن الموسيقار الكبير عمر خيرت اختتم حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ31 بحفل موسيقي مميز وقدم خلال الحفل باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والتي يحبها الجمهور ومنها: "افتتاحية مصرية"، "خلي بالك من عقلك"، "ضمير أبلة حكمت"، "مسألة مبدأ"، "فيها حاجة حلوة"، "عارفة"، "١٠٠ سنة سينما"، "قضية عم أحمد"، "الخواجة عبد القادر"، "صابر ياعم صابر"، وغيرها.

واستقبل الجمهور عمر خيرت فور صعوده على المسرح بحفاوة وتحية كبيرة، ليرد الموسيقار التحية بجملة "وحشتونا جدًّا جدًّا".

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