دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لزوجها الإعلامي رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده.



ونشرت دنيا صورا تجمعهما سويًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وربنا يوفقك دايما، ويكافئك على قد تعبك ومجهودك وحبك لشغلك وأهلك واحترامك لكل الناس واحساسك انك دايما عايز كل حاجة تبقي أحسن، وعمري ما هنسي اد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي، ربنا يخليك لينا".

وكان أخر مشاركات دنيا سمير غانم مسلسل "جت سليمة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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