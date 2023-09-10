دقيقة حداد على روح شهداء زلزال المغرب بحفل على الحجار فى نقابة الصحفيين

القاهرة - سامية سيد - دعا وكيل نقابة الصحفيين محمود كامل الحضور المتواجد فى حفل النجم الكبير علي الحجار، فى إطار الاحتفالية التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك بمقر النقابة، للوقوف دقيقة حدادا على روح شهداء الزلزال بدولة المغرب الشقيقة.

ومن المقرر أن يشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية التي تذيعها قناة الحياة، بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب.

وكان محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، قد أكد أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.