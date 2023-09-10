شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يبدأ حفله فى نقابة الصحفيين بأغنية "زورونى كل سنة مرة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم الكبير علي الحجار حفله بنقابة الصحفيين التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، بأغنية "زوروني كل سنة مرة" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتنقل قناة الحياة حفل النجم كبير علي الحجار في الاحتفالية التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عامًا على رحيل فنان الشعب سيد درويش، مساء اليوم الأحد تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، ومن المقرر أن يشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب.

وأكد محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.























































































