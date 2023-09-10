شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار فى حفله بنقابة الصحفيين: استعنت بإيمان البحر درويش لغناء "سلمى يا سلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم الكبير علي الحجار، خلال حفله بنقابة الصحفيين، فى إطار الاحتفالية التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، قبل غنائه أغنية "سلمى يا سلامة" أنه استعان بصديقه إيمان البحر درويش الذي يتمني له الشفاء العاجل.

وتنقل قناة الحياة حفل النجم كبير علي الحجار في الاحتفالية التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عامًا على رحيل فنان الشعب سيد درويش، مساء اليوم الأحد بعنوان "مئوية فنان الشعب"، ومن المقرر أن يشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب.

وأكد محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.