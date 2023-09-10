شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ليالى مسرح الصحراء فى الجزائر يُكرّم سميحة أيوب أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عقباوي الشيخ، مدير مهرجان ليالي مسرح الصحراء الدولية في أدرار بالجزائر، تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في المهرجان الذي ينعقد في الفترة ما بين 12 و18 أكتوبر المقبل.

وقال عقباوي الشيخ، إن مهرجان ليالي مسرح الصحراء في أدرار اختار تكريم سيدة المسرح العربي لمسيرتها الطويلة والحافلة على خشبة المسرح.

وُلدت سميحة أيوب في حي شبرا بالقاهرة، وواجهت صعوبات وتحديات كثيرة خلال مسيرتها الفنية قبل أن تخوض بدايتها، فكان أهلها ضد رغبتها في التمثيل، وقاطعوها، ولكن إصرارها وحبها للمسرح جعلها واحدة من أيقونات المسرح العربي.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي المصري، حيث تعشق المسرح وتقول عنه "هو بيتي الذي لا يمكنني الاستغناء عنه"، فقدمت العديد من المسرحيات التي اعتبرها النقاد علامات في طريق المسرح، خاصة أنها كانت لكبار كتاب المسرح، مثل سعد الدين وهبة ورشاد رشدي ويوسف إدريس والفريد فرج وتوفيق الحكيم وغيرهم.

شاركت سيدة المسرح العربي في أعمال مسرحية خالدة، منها: "سكة السلامة"، "السبنسة"، "الندم"، "فيدرا"، "الوزير العاشق"، "السلطان الحائر"، وفي عام 1975 تولت إدارة المسرح القومي لمدة 14 عاما، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني 170 مسرحية، أخرجت منها خمس مسرحيات منها مسرحية "مقالب عطية".

لمسة سميحة أيوب لم تقتصر على خشبة المسرح فقط، بل تركت بصمتها في عديد الأعمال السينمائية والتلفزيونية وحتى الإذاعية.