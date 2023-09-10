شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يتفاعل مع "اللى بنى مصر" بحفل على الحجار فى نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل جمهور حفل النجم الكبير علي الحجار على أغنيته "اللي بني مصر"، والتي غناها خلال حفله بنقابة الصحفيين بالاحتفالية التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش.

وكان قد قدم النجم الكبير علي الحجار، بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية التي تذيعها قناة الحياة، عددا من أهم أغنيات فنان الشعب، وكان قد أكد محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.