منى زكي بانتظار قرار القضاء في أزمة "أصحاب ولا أعز"

بعد عام كامل من التحقيقات، تنتظر النجمة منى زكي قرار القضاء المصري، في جرائم سب وقذف وتشويه لسمعتها تعرضت لها بعد عرض فيلمها المثير للجدل "أصحاب ولا أعز"، على يد يوتيوبر مصري شهير، لم يكتف بإهانة منى زكي وإنما شن هجوماً قاسياً على أغلب نجوم الفن المصري، ما دفع نقابة المهن التمثيلية لتقديم بلاغ رسمي ضده.

وأكد المحامي بالنقض شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن نيابة الشؤون المالية والاقتصادية أحالت المتهم "أ. و" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سبّ وقذف الفنانة منى زكي، وحددت المحكمة جلسة 14 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات القضية.

المتهم وصف منى زكي بأمور خادشة للحياء

أشار إلى أن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تقدَّم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر "أ. و" يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة منى زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".

حمل البلاغ رقم 137602 لسنة 2023، وجاء فيه أن المشكو في حقه وصف الفنانة منى زكي بأمور خادشة للحياء ومسيئة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وطالبت النقابة في بلاغها بمعاقبة المتهم وفق المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

منى زكي حصلت على دعم نقابة المهن التمثيلية

يذكر أن منى زكي حصلت على دعم نقابة المهن التمثيلية، بعد صدور بيان فور عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" أكدت فيه النقابة على دعمها الكامل لها، وعدم وجود أي نية للتحقيق معها أو الاستجابة لبعض التحركات بشطبها من سجلاتها، وقالت النقابة إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء أو محاولة ترهيب لأي فنان مصري، وتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي ليؤكد أنه لن يعاقب منى زكي على براعتها في تجسيد دورها بالفيلم.

البيان الرسمي لنقابة المهن التمثيلية صدر بعد تقديم بلاغ عاجل للنائب العام المصري يطالب بشطب منى زكي وإياد نصار وكل مصري ساهم في صناعة الفيلم بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وجاء كالتالي: تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيباً وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة أو ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم' 'أصحاب ولا أعز ''والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة.

أضاف: ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها:

أولاً - أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.

ثانياً- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

ثالثاً: النقابة وهي تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيراً منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصاً".

واختتم البيان قائلاً: هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.. عاشت مصر المستنيرة.. نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف زكي".

أشرف زكي: منى زكي ليست مسئولة عن رد فعل الجمهور

وبعدها علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الانتقادات الموجهة لفيلم أصحاب ولا أعز، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: احنا نعرف ندافع عن فنانينا كويس، ومش فاهم الهجوم الكبير ده على إيه، يعني لو بعمل دور تاجر مخدرات وخلافه يبقى تحاكموني؟، ده تمثيل يا جماعة، منى زكي مش مسئولة عن رد فعل الجمهور، وممثل أدى دوره ونجح، نعاقبه على إيه؟، على إنه أدى دوره ببراعة؟

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