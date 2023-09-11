شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم خالد زكى فى دورته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم النجم خالد زكي، بالدورة الـ39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

حيث جاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديرا لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، حيث شارك في العديد من الأفلام، منها (طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية)، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها (الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد و الدموع).

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، وتشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.