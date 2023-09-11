فقدت 80 كيلوجرام: مي كساب تخسر المزيد من وزنها بعد عملية التكميم وتفاجئ الجمهور.. صورة صادمة!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها.

أحدث لوك لـ مي كساب

ظهرت مي كساب من داخل الجيم في سلطنة عمان برفقة بطل الكويت في المصارعة عادل واوان.

فوجىء جمهور مي كساب بسبب رشاقتها وقوامها المثالي، وارتدت مي كساب بنطلون من اللون الأسود مع بلوزة من نفس اللون واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وأبدوا إعجابهم بمظهرها الجديد.

مى كساب تشعل السوشيال ميديا بخسارة وزنها

تصدرت الفنانة مى كساب التريند منذ فترة وجيزة وقامت بإثارة الجدل وإشعال السوشيال ميديا وجاء ذلك بعد ظهورها بشكل نحيف ووزن جديد مختلف تماما عن صورهاا السابقة، وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لها قبل وبعد فقدانها الوزن، لتثير الكثير من الأسئلة حول ما إذا كانت تلتزم بنظام غذائي قاس، أم أنها خضعت لعملية لتكميم المعدة كما يقول البعض.

مي كساب في فيلم “سنة أولى خطف”

كانت الفنانة مي كساب، أعلنت مؤخرًا انتهاء تصوير فيلمها الجديد “سنة أولى خطف” ومن المنتظر عرضه قريبا.

فيلم “سنة أولى خطف” من بطولة الفنانة مي كساب وأحمد فتحي، وعدد من الفنانين وسيناريو وحوار باسل مجدي وإخراج أسامة عمر.

مي كساب في مسلسل “جعفر العمدة”

وكانت شاركت الفنانة مي كساب في “مسلسل جعفر العمدة“، الذي تم عرضه على قناة dmc ومنصة Watch it، خلال السباق الرمضاني الماضي موسم 2023، وشهد المسلسل نجاح هائل وكبير.

وكان العمل من بطولة محمد رمضان وشارك فيه عدد من النجوم الكبار، أحمد داش، عصام السقا، أحمد فهيم، إيمان العاصي، زينه، منة فضالي، فريدة سيف النصر، منذر ريحانه، طارق النهري، أحمد عبدالله، فتوح أحمد، سلوى خطاب، مجدي بدر، سلوى عثمان، جوري بكر، إحسان ترك.

جدير بالذكر أن مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب “سعدي جوهر”، تحت رعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.

وتحدثت عن هذا المشهد قائلة فى تصريحات إعلامية: “من أول ما قرأت الدور وأنا عارفة إن المسلسل ده هيبقى ترند.. لما محمد رمصان قال شبشب ثريا ترند السيدة زينب لمدة أسبوع دموعي كانت هتنزل.. احنا بنبقى فاهمين إن ده بيغازل الجمهور”. وأضافت: “رمضان رمى الجملة دي للجمهور علشان يقولهم شبشب ثريا ترند النهاردة وفعلا طلع ترند”.

الخليج 365

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