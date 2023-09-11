أصبح في وزن أحمد حلمي!!.. شاهدوا الفنان أحمد رزق في أحدث ظهور له.. شكله تغيّر 180 درجة! – (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - كشف أحمد رزق، عن سر خسارة وزنه بشكل ملحوظ، وعن الطريقة التي اتباعها لتحقيق ذلك، كما تحدث عن أعماله الفنية الجديدة.

أحمد رزق وفقدانه الوزن

وقال أحمد رزق، في تصريحات تلفزيونية عن سر خسارة وزنه: “خسرت وزني من أجل الحفاظ على صحتي، حيث التزمت بنظام غذائي لمدة 3 سنوات، والبعض استقبل هذا الأمر بالإعجاب والبعض الآخر لم ينل إعجابه”.

وعن أعماله الفنية الجديدة، قال: تعاقدت على بطولة فيلم جديد، وأواصل التحضير له في الفترة الحالية، على أن أبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “كما أنتظر عرض مسلسل حرب الجبالي قريبًا على قنوات mbc، وأجسد خلال المسلسل شخصية حرب الذي يعيش في منطقة شعبية، والعمل يحتوي على مشاعر حب وبعض الكوميديا والأكشن.

ويستعد الفنانأحمد رزقلتقديم الدراما الاجتماعية الشعبية، من خلال مسلسله الجديد، «»، والمكون من 45 حلقة، على 3 أجزاء، كل جزء يضم 15 حلقة، والمقرر بدء عمليات التصوير، منتصف أغسطس الجاري، وتدور أحداثه في حارة شعبية، تعتمد على عنصري الإثارة والتشويق، داخل عائلةحرب الجبالي، والصراعات والمشاكل التي تحدث بينهم.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم،أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

مسلسل لام شمسية

كما ينتظر الفنانأحمد رزقخلال الفترة المقبلة بدء تصوير مسلسله الجديد، «لام شمسية» بطولة الفنانة منى زكي، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وتأجل العام الماضي، لانتشار فيروس كورونا المستجد، تأليف مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوي.

مسلسل حضرة العمدة

من جهه أخرى بدأأحمد رزقتصوير مشاهده في «مسلسل حضرة العمدة» استعداد لعرضه في موسمرمضان 2023، ويشاركه البطولة روبي وسميحة أيوب وبسمة ونهلة سلامة ومحمود عبد المغني، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمالأحمد رزقمسلسل"أما فى السينما فكان آخر ظهور لأحمد رزقفي"يمكنكمالآنمتابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « الخليج 365 »

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