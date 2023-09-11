نجم مسلسل “جعفر العمدة” يحتفل بخطوبته ومنة فضالي وإيمان العاصي يتفاعلان.. لن تصدّقوا من هو!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - احتفل مهاب طارق مؤلف مسلسل “جعفر العمدة” بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، ونشر صور من الخطوبة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“.

مؤلف “جعفر العمدة” يحتفل بخطوبته

وأوضحت الصور احتفال “مهاب” بخطوبته في حفل اقتصر على تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من المؤلف الشاب.

تهنئة نجوم المسلسل

وحرص عدد من نجوم مسلسل “جعفر العمدة” على تهنئته منهم الفنانة منة فضالي قائلة: “مبروك يا جميل ربنا يسعدكم”، والفنانة إيمان العاصي: “مبروك”، والفنان عصام السقا: “مبروك يا أخويا”.

وشارك “مهاب” المخرج “محمد سامي” في كتابة سيناريو وحوار مسلسل “جعفر العمدة” والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

مسلسل جعفر العمدة 2

تعاقد الفنان محمد رمضان مؤخرًا على بطولة الجزء الثاني من “مسلسل جعفر العمدة” ونشر صورة من التعاقد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف “رمضان” عن تفاصيل الجزء الثاني وعلق قائلًا: “شغالين على الجزء الثاني من جعفر العمدة لكن لسه لم نحسم موعد طرحه سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025”.

واستكمل :احتمال اخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025 واحتمال برضه ما اخدش بريك والموضوع هيكون قاسي عليا شوية”.

مهاب طارق

لمن لا يعرف مهاب طارق فهو سيناريست حققت أعماله نجاح كبير الفترة الأخيرة، وكان آخر أعماله مسلسل جعفر العمدة، حيث أكد السيناريست الشاب في تصريحات صحفية له، أن كتابة المسلسل لم تكن سهلة على الإطلاق، وتم تعديل الكثير من الأمور به، معربا عن سعادته للعمل مع المخرج محمد سامي، قائلا: “كنت محظوظ بالعمل معه”.

وقال مهاب، إن هدفه هو إسعاد الجمهور الذي يتابع أعماله، وأن يسير بخطى وحيد حامد، وأسامة أنور عكاشة، حيث ظلت أعمالهم عالقة في أذهان الجمهور لسنوات طويلة وهو ما يحلم به في مستقبله، وأعماله القادمة.

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