شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش على المسرح الصغير.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بمئوية الموسيقار سيد درويش تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية تستضيف كل من حفيد فنان الشعب محمد درويش والدكتورة رانيا يحيى بمشاركة جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش وتديرها الشاعرة عزة عيسى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء 13 سبتمبر على المسرح الصغير ويتخللها فقرة فنية لفرقة تراث سيد درويش .

يدور الحوار حول سيرة خالد الذكر سيد درويش وتأثيره على الموسيقى والغناء العربى، كما يستعرض عدد من أعماله التى كانت سببا هاما ورئيسيا فى تغيير شكل الطرب .

ولد سيد درويش فى الإسكندرية بحى كوم الدكة فى 17 مارس 1892 لأسرة فقيرة، تزوّج وهو فى سن السادسة عشرة فكان عليه أن يجد عملاً لكسب الرزق وتلبية احتياجات أسرته، فعمل مع بعض الفرق الموسيقية ولكنه لم يوفّق فى هذا العمل بسبب رؤيته الموسيقية المختلفة عن معايير زمنه التى تهتم للطرب والمغالاة فى استخدام الإمكانات الصوتية عن جماليات العمل ككُل والفكرة والهدف المنشودين منه.

اتجه درويش بعد ذلك للعمل كعامل بناء، حيث كان يغنّى أثناء عمله ويحفّظ زملاءه الأغانى التى تشد من عزمهم حتى سمعه ذات مرة الأخوين أمين وسليم عطا الله، وهما أشهر منتجى الأسطوانات الغنائية وقتها، فانبهرا بشدة من جمال صوته وإحساسه القوى ورؤيته المختلفة فقررا اصطحابه فى جولة فنية إلى الشام فى نوفمبر 1908 وخلالها كوّن علاقات مع عدد من الفرق الموسيقية والمسرحية فى الشام وهو الأمر الذى جعله يعود ليسافر مرة أخرى للشام فى 1912 للعمل والتعلّم.

مكث درويش لمدة عامين فى الشام وتعلّم خلال تلك المدة كتابة النوتة الموسيقية وفنون العزف على العود والإيقاع ليخرج بأول عمل له وهو دور "يا فؤادى ليه بتعشق"، وذلك عام 1917 أى بعد عودته إلى القاهرة بعامين كأولى ثمار ما تعلّمه فى الشام واستكمله فى القاهرة بعد عودته.

وقع درويش فى حب إحدى الراقصات وهى "جليلة" والتى غنى لها عدداً كبيراً من أعماله، وحينما عُرفت قصة حبهما عاتبه الكثيرون لوقوعه فى غرام راقصة فرد عليهم بأغنيته "يا ناس انا مُت فى حُبى وجُم ملايكة يحاسبونى"، ليتهكم على ادعاءهم الكمال والنقاء طالما كانت نزواتهم فى الخفاء وبعيدة عن الأنظار.

وحينما بدأت الإرهاصات الأولى لثورة 1919، شعر سيد درويش أنه وجد ذاته وفهم غاية وجوده فسخّر موهبته كاملة لخدمة الثورة والنضال الوطنى ودعم الوفد الممثل للثورة برئاسة سعد زغلول، حيث كان ذكر اسمه ممنوعاً بأمر الاحتلال الإنجليزى فقام درويش بغناء عدة أغانى ذكر فيها كلمة "سعد" و"زغلول" فى معانٍ مختلفة مثل "يا بلح زغلول" وجملة "نيلها جَى منه السعد" فى أغنيته الداعية للثورة "قوم يا مصري" والتى تعد أشهر أغنية ثورية فى التاريخ.

وبعد مسيرة فنية قصيرة ولكنها كانت مؤثرة، توفي فنان الشعب سيد درويش 10 سبتمبر عام 1923 عن عمر 31 عاما.