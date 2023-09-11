شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف عن تعاونه مع بليغ حمدي فى أغنية "بنلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم يفصلنا عن ذكري رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدى الذى رحل عن عالمنا عام 1993، أي قبل 30 عاما غاب فيها بجسده، ولم يغيب بتأثيره الكبير في عالم الموسيقى، كأحد أبرز الموسيقيين الذين نقلوا الموسيقى العربية في منطقة أخري بفضل موهبته الكبيرة، التي أثرت وساهم في تكوين نجوم كبار حيث اعتبره الكثيرون بمثابة الأيقونة الأهم في التلحين الموسيقى بابتكاراته وإبداعاته.

الراحل بليغ حمدى تعاون مع الكثير من نجوم مصر والوطن العربى وتركت ألحانه بصمة كبيرة مع كل أغنية قدمها، وفى ذكرى وفاته تحدثنا مع النجم مصطفى قمر الذى تعاون معه فى بدايته .

وكشف النجم مصطفى قمر في تصريحات لـ"الخليج 365" عن لقاؤه بالراحل الموسيقار بليغ حمدى وتعاونهم في أغنية "بنلف" قال سمعت الأغنية بصوت النجمة سميرة سعيد، ولم أعلم أنها من لحن العبقري بليغ حمدي لأنها بسيطة وحساسة جدا، وكنا مرة في الطيارة وطلبتها من سميرة أني اغنيها وقالتلي موافقة.

وأضاف أنا كنت بحب بليغ حمدي وبحب فنه، وعلاقتي به لم تكن تتجاوز اللقاء به في فيلم "البطل" للراحل الفنان أحمد زكى، وكان حلمي إني أغني أغنية بنلف ضمن احداث الفيلم، اللي غنتها سميرة سعيد، وطلبت مني أستأذنه، وعندما ذهبت إليه طلب مني أن أغنيها أمامه، وأعجب بأدائي لها .

وأشار: قصة أغنية بنلف أن لما عبد الحليم حافظ أتوفى كتبتله رثاء والكلام ده مكتوب مني، واتنازل لى عن اللحن والكلام.

وقال قمر بليغ كان نشيط في شغله، لأن ربنا نعم عليه بجمل غنائية عبقرية، قلما ينعم بها على فنان كل فترة، ولكن أعتقد أن بليغ حالة فنية نادرة جداً لن تتكرر .