شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان: عرض مسرحية "سيد درويش" كانت كاملة العدد ضمن الاحتفال بمئويته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادتها بعرض مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، لمدة عدة أيام ضمن الاحتفال بمئويته، مشيرة أن العروض كانت كاملة العدد، وتفاعل الجمهور معها دليل على النجاح .

وأضافت إنها أحبت شخصية "جليلة العالمة" التي أحبها وتزوجها "فنان الشعب" سيد درويش، مضيفة: "أنا حبيت هذه الشخصية جدًا وعملت لها روح حلوة وإنها تكون خفيفة الظل والحركة ترقص وتغني على المسرح، وقرأت كثيرًا عن جليلة .





مسرحية "سيد درويش" إخراج أشرف عزب وبطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.

العرض المسرحى من تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب.

العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات المهمة فى حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.