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اتفرج – فيديو لـ آنجي خوري كما أفلام خالد يوسف الإباحية

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بيروت - أسيل الاحمر - الكل لا يزال يذكر أفلام المخرج المصري وبطلاته الإباحية في العام الماضي، ولا تزال هذه القضية شاغلة الكل بعد خروج الممثلات من السجن وممارسة حياتهن بشكل طبيعي، أما خالد لا يزال في باريس.

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هذا العام، دخلت السورية آنجي خوري على هذا الخط، وبدأت بنشر صورها الإباحية والمثيرة وكلها إغراء، واشتهرت بصورها الجريئة التي لا يتقبلها العرب، ودخلت على إثرها إلى سجن جبي وبعده إلى سجن سوريا.

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اليوم، وصلنا، فيديو جنسيًا لهذه السورية، وكانت تمارس الجنس مع أحدهم، وكل شيء وُثّق بفيديو، لن ننشره إحترامًا لكل قراء ، وننشر صورة منه كي تكف هذه الشابة عن تقديم الإغراء والعودة إلى رشدها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنجي خوري وفيديو جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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