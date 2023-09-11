شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فوى فوى فوى" يختتم موسم الصيف السينمائى 2023 الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم "فوى فوى فوى" للفنان محمد فراج فى دور العرض السينمائى، بعد غد الأربعاء الموافق 13 سبتمبر، ليختتم موسم الصيف السينمائى 2023 الذى شهد طرح العديد من الأفلام على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ويكون فيلم "فوى فوى فوى" آخر أفلام تطرح في الموسم.

"فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت بوسترات شخصيات العمل الذى سينافس في موسم الصيف السينمائى، حيث ظهروا جميعهم مرتدين نظارات سوداء، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول سبب ارتداء جميع شخصيات الفيلم الرئيسية لنظارات سوداء، رغم أنها شخصيات لم تفقد بصرها كما بدا في الإعلان الرسمي.