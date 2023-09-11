شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عازف الكولة عبد الله حلمى: حالة والدى أفضل ومستقرة بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام حلمي ابن عازف الكولة عبد الله حلمي لـ"الخليج 365" أن حالة والده أفضل ومستقرة بشكل كبير، نافياً ما تردد خلال الساعات الماضية حول تدهور حالته الصحية.

وكان عازف الكولة عبد الله حلمى قد خضع في مارس 2022، لعملية جراحية لاستئصال الحنجرة بعد إصابته بسرطان الحنجرة، واستعان بجهاز يدوي لمساعدته على النطق، ثم قام بتركيب جهاز في الحنجرة ليساعده على النطق وممارسة حياته بشكل طبيعى بعيداً عن العمل مرة أخرى.

و يعد عبد الله حلمى واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، وكان عضوا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، و شارك أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

أصدر ألبوما بالتعاون مع الراحل أحمد الحجار كموزع موسيقى ويحمل اسم حوار يظهر على غلافه وكأنما نقش بمصاحبة الكولة على أحد جدران المعابد الفرعونية.

قدم العديد من المقطوعات الموسيقية داخل العديد من المسلسلات وكان آخرها مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2020