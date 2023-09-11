شكرا لقرائتكم خبر عن زواج كريس إيفانز من ألبا بابتيستا في حفل خاص بـ حضور أبطال مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزوج الممثل العالمى كريس إيفانز البالغ من العمر 42 عامًا من الممثلة الشابة ألبا بابتيستا خلال حفل أقيم في عقار خاص في كيب كود بولاية ماساتشوستس، حسبما قال مصدر لمجلة PEOPLE،وذك بعد أن تم رصد العديد من أصدقاء الزوجين المشهورين في بوسطن لحضور حفل الزفاف، بما في ذلك زملاء إيفانز في افلام مارفل روبرت داوني جونيور وزوجته سوزان داوني؛ كريس هيمسوورث وزوجته إلسا باتاكي؛ وجيريمي رينر، بالإضافة إلى جون كراسينسكي وإميلي بلانت.



كريس إيفانز وألبا بابتيستا

تم تصوير هيمسوورث وداوني وزوجاتهم ورينر وهم يتناولون الطعام ويتحدثون في مطعم كونتيسا في فندق نيوبري بوسطن ذو الخمس نجوم، وشوهد كراسينسكي وبلانت عائدين من الاحتفالات بعد منتصف الليل بقليل، ويقول مصدر: "لقد كانا سعيدين للغاية، يمزحان ويبتسمان".

ولم يستجب ممثلو كل من إيفانز وبابتيستا على الفور لطلب موقع PEOPLE للتعليق.



كريس إيفانز وألبا بابتيستا

وأكدت مجلة PEOPLE أن الرجل الأكثر جاذبية، والذي ينحدر من مدينة سودبيري بولاية ماساتشوستس، والممثلة البرتغالية، 26 عامًا، كانا يتواعدان "لأكثر من عام" منذ نوفمبر 2022.

وأضاف مصدر في ذلك الوقت: "إنهما واقعان في الحب ولم يكن كريس أكثر سعادة من أي وقت مضى، عائلته وأصدقاؤه جميعهم يعشقونها".

بابتيستا – التي تتحدث خمس لغات وهي ابنة مهندس ومترجم – لعبت دور البطولة في فيلم Mrs. Harris Goes to Paris الذى طرح في عام 2022 وهي معروفة أيضًا بدورها في مسلسل Warrior Nun على نيتفلكس.



أبطال مارفل