شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمي يعلن وفاة خاله.. وينعيه: فنان كبير مبدع أضاف لبلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان إيهاب فهمي عن وفاة خاله الفنان محمد المدني، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "توفى إلى رحمة االله تعالى خالى العزيز الغالى محمد المدني فنانًا كبيرًا مبدعًا أضاف لبلده ومجتمعه الكثير من الأعمال الفنية تصويرًا وخزفًا وطباعة وشارك في تخريج أجيال من الفنانين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى وتجاوز عن سيئاته ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي القدير".



إيهاب فهمي

وكان الفنان إيهاب فهمى قال لـ"الخليج 365"، إن بليغ حمدى هو المتحدث الرسمي لأجيال كثيرة جدا، هو الذى أجبر الجميع أن يلتفت وراء ألحانه، مشيراً إلى أنه موسيقار اثر في وجدان الناس المصريين والعرب، بالإضافة إلى إنه رجل وطنى من الدرجة الأولى، وكان حلماً من أحلام حياتى لافتاً إلى أنه قدم شخصية بليغ حمدى في "العندليب" إخراج جمال عبد الحميد، ثم جاء الأستاذ عادل عبده لانتاج مسرحية "سيرة الحب"، وكان مرشحاً لها الأستاذ محمد الحلو، ولكن محمد الحلو رشحنى وأكد إننى سوف اقدمها بشكل محترم .

وأضاف فهمى، أنه يعيش في حياة بليغ حمدى بشكل يومى ويتكلم مثله ويتحدث احاديثه، حيث إنه عندما يستيقظ من نومه يبدأ في التعايش مع ى ضخية بليغ، خصواصاً ان بليغ حمدى واحد من أهم اساطير التلحين والموسيقى على الاطلاق، مشيراً إلى أن اللحظة التي عاد فيها بليغ حمدى من الخارج راح يستقبله أغلب نجوم الفن من الصغير إلى الكبير، دليلا على الحب والعشق الذى كان يتلقاهم بليغ في حياته، وهى اللحظة التي جسدتها في المسرح .

وأكد النجم إيهاب فهمى، إن سبب تجسيده حياة بليغ حمدى فى مسرحية "سيرة حب"، لأن مصر تحتاج لرموز تبين عظمة هذا الوطن وفنانيه، ونحتاج إلقاء الضوء عليه، لافتاً إلى اننى فرحان إن هيتكتب فى تاريخ حياتى إنى جسدت شخصية الموسيقار العظيم بليغ حمدى فى المسرح"، مشيرا إلى أن بعض الحركات والأداء تبرز شخصية بليغ حمدى، موضحاً أنه كان صديقاً لهيثم ابن شقيق بليغ حمدى، ومنحه معلومات كثيرة عن الشخصية.