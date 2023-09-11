شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر يجسد دور محامٍ فى مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان صدقى صخر، متابعيه صورة عبر حسابه على إنستجرام من كواليس تصوير مسلسل صوت وصورة والـذي بدأ تصوير دوره فيه منذ أيام، ويقوم صدقي صخر بدور محام أمام الفنانة حنان مطاوع ويتكون المسلسل من 30 حلقة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية مروان بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.