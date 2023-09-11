شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرانسيس لـ سيلفستر ستالون: لقد كبرنا على مشاهدة أفلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النجم العالمى سيلفستر ستالون بـ البابا فرنسيس، واكتشف أن الشخصية الدينية العالمية من أشد المعجبين بأفلامه، حيث زار الممثل الفاتيكان لـ لقاء البابا فرانسيس إلى جانب زوجة ستالون وبناته وشقيقه.



البابا فرانسيس وسيلفستر ستالون

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد البابا فرانسيس وهو يخبر ستالون بأنه معجب كبير بأفلامه، فأجاب الممثل: "شكرًا جزيلاً لك على تخصيص بعض الوقت من يومك المزدحم لـ مقابلتى، نحن نقدر هذا كثيرًا"، لـ يجيب البابا فرانسيس: "يشرفني، لقد كبرنا على مشاهدة أفلامك."

ورد ستالون قائلا: " يشرفني ذلك أيضًا"، وواصل رفع قبضتيه ممازحا البابا فرانسيس كما لو كان مستعدًا للقتال، ثم قال: "هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟، نحن نعلب".