شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سامى موهبة بارزة تلفت الأنظار في فيلم "وش في وش" مع تايسون وأمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حاليا في السينمات فيلم "وش في وش" وهو الفيلم الذى أجتمع الجميع على جودته من حيث الكتابة والإخراج والأداء التمثيلى، وهو من بطولة النجوم محمد مموح تايسون وأمينة خليل ومجموعة كبيرة من الفنانين، من تأليف وإخراج وليد الحلفاوى، وحقق ما يقرب من 21 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات .

دائماً ما نسمع كلمة " ربنا صارف له" وهى كلمة معتادة في السوق الفني يقولها أغلب أصحاب المهنة، والحقيقة أن تلك المقولة تنطبق مع الفنانة الشابة دنيا سامى، أحد ابرز المواهب في فيلم "وش في وش" مع شطارة وحنكة ومجهود منها في الحقيقة بعد مشاهدتى لها فى دور العرض، حتى تخرج بهذا الشكل في الفيلم، حيث تعد (دنيا سامى) أبرز خط كوميدى في العمل بشكل عام فضلا عن التحولات النفسية في المشاهد، حيث تشكل ثنائى مع الفنان محمود الليثى، بالإضافة إلى إنها ترتجل في بعض المشاهد لتصبح واحدة من نجوم الفيلم رغم قلة مشاهدها إلى إنها استطاعت أن تجذب وتلفت نظر الجمهور من كثرة الضحك التي قدمته في الفيلم، والحقيقة عندما تشاهدها في أدوارها الأخيرة تجدها من أفضل المواهب الكوميدية في السنوات الأخيرة، والدليل دورها في مسلسل "بالطو" مع الفنان المتألق عصام عمر .



دنيا سامى

وعندما تشاهد الفيلم في السينما، تجد أن هناك مجموعة من الممثلين المهرة مثل محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومى فؤاد وسلوى محمد على ومحمد شاهين وأسماء جلال يتفوقون على أنفسهم في المشاهد وتناقل حركة الكاميرا حولهم، فضلا عن أن الفيلم بأكمله تم تصويره في لوكشن واحد أو بمعنى أدق داخل إحدى الشقق وهى شقة الزوجية لمحمد ممدوح وأمينة خليل، مما أضفى روح تمثيليه عالية المستوى وأداء حركى ومعنوى ونفسى لكل الابطال.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.