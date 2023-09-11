شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فيتو" يجمع رانيا يوسف وإلهام شاهين بتوقيع المخرج ياسر سامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع النجمة رانيا يوسف مع النجمة إلهام شاهين في فيلم جديد بعنوان "فيتو" من إخراج ياسر سامى الذى يجرى اختيار باقى الفنانين المشاركين في بطولة العمل تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015 وشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، أحمد مالك، وليد فواز، أمير شاهين، جلال الزكى، ساندى علي، علاء زينهم، مريم سعيد صالح ومن تأليف محمد سامى ومعتز فتيحة.

يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض أكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، منها "ورد ريحان" الذى انتهت من تصويره فى أبو ظبى وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، تأليف وإخراج محمد نبيل، وفيلم "التاروت" الذى تشارك في بطولته إلى جانب سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، وإخراج ابرام نشأت.

فيلما تعود إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها فيلم "حظر تجول" الذى عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وشارك في بطولته أمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والفلسطينى كامل الباشا وتصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.