شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تكشف تطورات حالتها الصحية: أصبت بتمزق من الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها على حالتها الصحية، بعد أن كشفت مؤخرًا عن تعرضها لكسر في القدم من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لقدمها في جبيرة طبية، معلقة عليها: "قدر الله ما شاء فعل والحمد الله على كل شيء".



دنيا عبد العزيز

وقالت في تصريح لـ ”الخليج 365” إن إصابتها نتجت نتيجة وقوعها على قدمها أثناء وجودها خارج مصر، مشيرة أنها أصيبت بتمزق من الدرجة الثانية، وسوف تستمر في الجبس لمدة أسبوعين".

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.