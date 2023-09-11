شكرا لقرائتكم خبر عن هيلدور جونادوتير: Joker: Folie à Deux سيحتوى على موسيقى تصويرية كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤلفة الموسيقية هيلدور جونادوتير، مؤلفة موسيقى الفيلم الجديد المنتظر Joker: Folie à Deux، إلى أن الجزء الثاني القادم قد يكون مسرحيًا موسيقيًا أكثر مما كان متوقعًا، في مقابلة مع موقع ComicBook، سُئل الملحن عن كيفية تأثير الطبيعة الموسيقية للجزء الثاني على النتيجة.

من المقرر أن يتم عرض فيلم Joker: Folie à Deux في دور السينما في 4 أكتوبر من العام المقبل 2024.



هيلدور جونادوتير

وصرحت جونادوتير قائلة: "كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك الكثير من الموسيقى، هذا كل ما يمكنني التصريح به"، تعود جونادوتير، التي سجلت الموسيقى الخاصة بـ فيلم Joker الذى طرح عام 2019، لتقديم الموسيقى التصويرية للجزء الثاني – والذي تم وصفه سابقًا بأنه يضم عناصر موسيقية كثيرة.

يعود النجم العالمىخواكين فينيكس بدور آرثر فليك في فيلم Joker: Folie à Deux، إلى جانب المغنية العالمية ليدي جاجا في دور هارلي كوين، تم الانتهاء رسميًا من تصوير الجزء الثاني، الذي أخرجه المخرج العالمى تود فيليبس، في أبريل الماضى.

تعيد Zazie Beetz أيضًا دورها في دور Sophie Dumond من الفيلم الأول، تشمل الإضافات الجديدة للممثلين في الجزء الثاني بريندان جليسون وكاثرين كينر وجاكوب لوفلاند وهاري لاوتي.