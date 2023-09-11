سهير رمزي تستعد لخوض تجربة درامية جديدة

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها ستعود من جديد بعمل درامي خلال الفترة المقبلة، بعدما شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل أم البنات.

وقالت سهير رمزي في ، إنه عُرض عليها بعض الأعمال الدرامية، موضحة أنها لم تستقر حتى الآن على أي من السيناريوهات، وأن ما يهمها أن يكون العمل ذو قيمة فنية وإنسانية.

أما عن سبب غيابها عن السينما طوال الفترة الماضية، علقت سهير رمزي، قائلة: مكنش في ورق بيشدني أبدًا، ولازم عودتي للسينما تكون قوية.

سهير رمزي تكشف سبب عدم نجاح مسلسل أم البنات

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة سهير رمزي سبب عدم نجاح مسلسل أم البنات، الذي شاركت به في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، قائلة: مسلسل أم البنات كان حلو واتشاف، ولكن يمكن الجهة الإنتاجية موزعتهوش صح في بعض الأماكن، ولكن العمل حقق نسب مشاهدات كبيرة، وفي النهاية الورق اللي بيحكمنا.

وجسدت سهير رمزي خلال أحداث مسلسل أم البنات شخصية أم لـ 5 فتيات، ودارت أحداث العمل حولهم وكيفية تعاملها مع مشاكلهم اليومية.

أبطال مسلسل أم البنات

جدير بالذكر أن مسلسل أم البنات يشارك فيه بجانب الفنانة سهير رمزي، الفنانة منة عرفة، الفنانة ديانا هشام، سيلين عبد العزيز، سارة سلامة، هاجر الشرنوبي، ناصر سيف، محمد مهران، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد.

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