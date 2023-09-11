ديانا حداد تتضامن مع ضحايا فاجعتي المغرب وليبيا

بيروت - الخليج 365
عبرت الفنانة ديانا حداد، عن تضامنها مع ضحايا الكارثتين في دولتي المغرب وليبيا، بعدما تعرضت الأولى لزلزال مدمر وشهدت الثانية إعصارا عنيفا.
وكتبت حداد في تغريدة عبر حسابها على موقع «إكس» (تويتر سابقا): «اللهم إننا نسألك بإسمك الأعظم يالله أن تلطف بحال إخواننا وأهلنا في ليبيا.. حسبي الله ونعم الوكيل.. قلوبنا معكم ومع المغرب».
وأرفقت حداد، تغريدتها بصورة تُظهر وتوثق حجم المآسي في البلدين جراء الكارثتين.
وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، وخلف حتى الآن 2497 قتيلا و2476 جريحا، في حصيلة محدثة حتى ظهر اليوم، من دون الإعلان عن أنها نهائية.
في حين ضربت العاصفة دانيال، أجزاء واسعة من دولة ليبيا، وأغرقت الكثير من مدنها في مياه الفيضانات، فيما قال مسئول حكومي إن 150 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بسبب العاصفة.
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