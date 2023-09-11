جمال عبد الناصر يشارك فى الاحتفال بمئوية سيد درويش بالمجلس الأعلى للثقافة

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القاهرة - سامية سيد - يشارك الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر في الاحتفال بمئوية رحيل سيد درويش بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس 14 سبتمبر الساعة الخامسة، ليتحدث عن فنان الشعب وتأثيره وعبقريته والنقلة التي أحدثها في عالم الموسيقي والغناء في عصره، فقد نقل الغناء والموسيقي من مرحلة التطريب إلى مرحلة المضامين والمعاني، وسبق عصره.

الاحتفالية تقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأ.د هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويدير الأمسية الفنان الكبير أ.د راجح داوود - المؤلف الموسيقي الكبير والأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، ويشارك في الأمسية أيضا أ.د رشا طموم الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وأ.د محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، والشاعر ميسرة صلاح الدين الكاتب المسرحي والمترجم، ود. ناسي إبراهيم - الناقدة مدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، جامعة قناة السويس.

كما تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة أ.د/ أسامة طلعت - معرضا ببهو المجلس الأعلى للثقافة يتضمن أهم ما كتب عن الفنان سيد درويش في الصحف والمجلات والدوريات أبان حياته وبعد وفاته، وتأتي الأمسية ضمن عدد كبير من الفعاليات التي تنظمها طاعات وزارة الثقافة احتفاء بمئوية رحيل الفنان الكبير خالد الذكر سيد درويش الذي رحل يوم 15 سبتمبر عام 1923 .