شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Poor Things لإيما ستون 8 ديسمبر بعد فوزه بجائزة في فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم " Poor Things " للنجمة إيما ستون طرحه في دور العرض يوم 8 ديسمبر 2023، وذلك بعد فوزه بجائزة في مهرجان فينيسيا السينمائي، وكان الفيلم قد تأجل عرضه من قبل بسبب إضرابات WGA وSAG-AFTRA المستمرة.

الفيلم يطرح قضية تمكين المرأة ومساواتها وتحررها من العقبات والصعوبات التي تواجهها في المجتمع، وتقدم خلاله إيما ستون شخصية "بيلا باكستر"، وهي امرأة طفولية صعبة المراس تعيش تحت رعاية جراح مجنون، وهو الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره "ويليم دافو " ، ويجعل هذا الطبيب من " بيلا " فتاة بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية في طور التطور أيضًا، مما يعني أن مشيتها - ساقيها النحيلتين المستقيمتين والمتيبستين، وذراعيها الطاحونتين مثل أجزاء الدمية المائلة، وتتعلم كل شيء علي فترات زمنية حتي تتمكن من معرفة الأشياء وتحاول أن تصنع لنفسها الحرية والمساواة في المجتمع .

ويضم فريق عمل فيلم " Poor Things " الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف في دور Max KcCandles، وكريستوفر أبوت في دور Alfie Blessington، وسوزي بيمبا في دور Toinette، وجيرود كارمايكل في دور هاري أستلي، وكاثرين هانتر في دور Swiney، وفيكي بيبردين في دور السيدة بريم، ومارجريت كوالي في دور فيليسيتي، وهانا شيجولا .