شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى فى جولة داخل مقر مؤسسة الخليج 365 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين زيارة النجم أحمد العوضى مقر جريدة وموقع الخليج 365، وكان في استقباله من قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، حيث تعرف خلالها على طريقة سير العمل داخل صالة التحرير بالمؤسسة.

وقد أبدى العوضي إعجابه بطريقة عمل الموقع ونشره الأخبار وتغطية كافة الأحداث بمختلف المجالات، قبل أن يتم تكريمه داخل ندوة بمقر الخليج 365.

وجمعت الندوة الزملاء على الكشوطى رئيس قسم الفن، وذكى مكاوى ومصطفى القصبى، إلى جانب كل من: لميس محمد ووداد خميس، وشهدت الندوة حديث العوضى حول أهم أعماله وبصماته الفنية خلال الآونة الأخيرة، كما تطرق الحديث إلى بدايته الفنية وأهم المؤثرين فيها وعلاقته بالفنان الراحل نور الشريف.

بالإضافة إلى أهم أعماله الفنية الأخيرة سواء في الدراما، مثل مسلسل "ضرب نار" وقبلها مسلسل "اللى مالوش كبير"، بالإضافة إلى استعداده لأكثر من فيلم بالسينما مثل الإسكندرانى الذى تعاقد عليه مؤخراً مع المخرج خالد يوسف، وفيلم البلدوزر مع المخرج طارق العريان.